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Михайлюк отметился личным рекордом в матче с Шарлотт
Хороший день для украинца
Getty Images
Святослав Михайлюк на выездной матч против Шарлотт вышел в стартовой пятерке и отыграл 26 минут. За это время украинский легионер Пистонс набрал 11 очков (4 из 11 с игры, 3 из 10 трехочковых), собрал 4 подбора, сделал 2 перехвата и отдал рекордные в карьере 8 результативных передач.
Михайлюк показал второй лучший в Детройте показатель полезности («+3»).
Святослав в трех матчах в марте в среднем за игру приносит своей команде по 13,0 очка, 3,7 подбора и 4,7 передачи.
Шарлотт – Детройт 105:102 (30:22, 18:17, 25:33, 32:30)
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