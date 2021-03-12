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Михайлюк отметился личным рекордом в матче с Шарлотт

Баскетбол
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Хороший день для украинца

Михайлюк отметился личным рекордом в матче с Шарлотт

Getty Images

Новина українською

Святослав Михайлюк на выездной матч против Шарлотт вышел в стартовой пятерке и отыграл 26 минут. За это время украинский легионер Пистонс набрал 11 очков (4 из 11 с игры, 3 из 10 трехочковых), собрал 4 подбора, сделал 2 перехвата и отдал рекордные в карьере 8 результативных передач.

Михайлюк показал второй лучший в Детройте показатель полезности («+3»).

Святослав в трех матчах в марте в среднем за игру приносит своей команде по 13,0 очка, 3,7 подбора и 4,7 передачи.

Шарлотт – Детройт 105:102 (30:22, 18:17, 25:33, 32:30)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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