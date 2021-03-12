НБА представила мини-фильм Матча всех звезд. ВИДЕО

Из-за пандемии коронавируса Звездный уик-энд НБА в этом году прошел в один день.

В главном событии выставочного мероприятия команда ЛеБрона Джеймса обыграла коллектив Кевина Дюранта, а самым ценным игроком Матча всех звезд стал лидер Милуоки Яннис Адетокумбо.