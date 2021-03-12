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Как Михайлюк устанавливал рекорд карьеры в матче с Шарлотт. ВИДЕО

Баскетбол
(2 голосов)

Солидный матч от украинца

Как Михайлюк устанавливал рекорд карьеры в матче с Шарлотт. ВИДЕО

Новина українською

Детройт на выезде проиграл Шарлотт (102:105), а Святослав Михайлюк за 26 минут набрал 11 очков, 4 подбора, 2 перехвата и раздал рекордные в карьере 8 результативных передач.

В текущем сезона защитник сборной Украины в НБА в среднем за игру набирает по 6,9 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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