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Черкасские Мавпы в заключительном отрезке обыграли Одессу
Густи дожали соперника в четвертой четверти
Благодаря удачно проведенной заключительной четверти Черкасские Мавпы переиграли Одессу - 71:65.
Первая половина игры прошла с преимуществом Черкасских Мавп. Подопечные Максима Михельсона были меткими с дальней дистанции. Также Мавпы результативнее провели 20 минут под щитами, сделав 22 подборов против 19. Все это позволило уйти им на большой перерыв с преимуществом +6.
В заключительной части команды устроили настоящие качели и одновременно зрелищную игру. За 2 минуты до конца четвертого отрезка гости повели 1. С этого момента начались нервы на паркете. Браун потерял мяч в атаке, чем воспользовались Обезьяны. Как итог, победа гостей - 71:65.
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Одесса. СК Динамо
Одесса - Черкасские Мавпы 65:71 (16:17, 11:16, 24:15, 14:23)
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