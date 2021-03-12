Черкасские Мавпы в заключительном отрезке обыграли Одессу

Благодаря удачно проведенной заключительной четверти Черкасские Мавпы переиграли Одессу - 71:65.

Первая половина игры прошла с преимуществом Черкасских Мавп. Подопечные Максима Михельсона были меткими с дальней дистанции. Также Мавпы результативнее провели 20 минут под щитами, сделав 22 подборов против 19. Все это позволило уйти им на большой перерыв с преимуществом +6.

В заключительной части команды устроили настоящие качели и одновременно зрелищную игру. За 2 минуты до конца четвертого отрезка гости повели 1. С этого момента начались нервы на паркете. Браун потерял мяч в атаке, чем воспользовались Обезьяны. Как итог, победа гостей - 71:65.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Одесса. СК Динамо

Одесса - Черкасские Мавпы 65:71 (16:17, 11:16, 24:15, 14:23)