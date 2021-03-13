НБА. Лень не помог Вашингтону победить Филадельфию, Чикаго дома уступили Майами

В ночь с 12 на 13 марта состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Филадельфия"

101 - 127 (15-32; 38-31; 23-31; 25-33)

Алексей Лень провел на площадке 6 минут, за которые набрал 9 очков и сделал 1 подбор. Показатель полезности составил +1.

"Мемфис" - "Денвер"

102 - 103 (31-26; 24-27; 22-28; 25-22)

"Нью-Орлеан" - "Кливленд"

116 - 82 (34-29; 35-19; 24-29; 23-25)

"Сан-Антонио" - "Орландо"

104 - 77 (16-29; 31-10; 27-25; 30-13)

"Чикаго" - "Майами"

90 - 101 (21-29; 21-13; 26-28; 22-31)

"Юта" - "Хьюстон"

114 - 99 (36-27; 29-21; 27-31; 22-20)

"Лейкерс" - "Индиана"

105 - 100 (20-28; 26-26; 25-25; 34-31)