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Клуб НБА в один день обменял трех лидеров
Ушли в глубокую перестройку
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Орландо Мэджик перед дедлайном на обмены устроил массовую распродажу своих топ-игроков.
В сделке с Чикаго Орландо опустил черногорского центрового Николу Вучевича, получив взамен права на форварда Отто Портера, центрового Венделла Картера-младшего и пик первого раунда 2021 года.
После обмена Аарона Гордона в Денвер игроками Мэджик стали разыгрывающий Ар Джей Хэмптон и защитник Гэри Харрис. Также Наггетс передадут франшизе из Флориды пик первого раунда.
Наконец, в сделке по Эвану Фурнье Орландо заполучил у Бостона два пика второго раунда. Француз летом становится неограниченно свободным агентом.
Орландо с показателем 15-29 на Востоке опережает только Детройт.
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