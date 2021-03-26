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Клуб НБА в один день обменял трех лидеров

Баскетбол
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Ушли в глубокую перестройку

Клуб НБА в один день обменял трех лидеров

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Орландо Мэджик перед дедлайном на обмены устроил массовую распродажу своих топ-игроков.

В сделке с Чикаго Орландо опустил черногорского центрового Николу Вучевича, получив взамен права на форварда Отто Портера, центрового Венделла Картера-младшего и пик первого раунда 2021 года.

После обмена Аарона Гордона в Денвер игроками Мэджик стали разыгрывающий Ар Джей Хэмптон и защитник Гэри Харрис. Также Наггетс передадут франшизе из Флориды пик первого раунда.

Наконец, в сделке по Эвану Фурнье Орландо заполучил у Бостона два пика второго раунда. Француз летом становится неограниченно свободным агентом.

Орландо с показателем 15-29 на Востоке опережает только Детройт.

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В статье: НБА Орландо Мэджик
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