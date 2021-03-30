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7 очков Леня помогли Вашингтону обыграть Индиану

Баскетбол
(1 голосов)

Важная победа для Уизардс

7 очков Леня помогли Вашингтону обыграть Индиану

Steven Gosling, Getty Images

Новина українською

Вашингтон с невероятным трипл-даблом Рассела Уэстбрука (35+14 подборов+21 передача) обыграл Индиану и продолжил погоню за зоной плей-ин на Востоке.

Алексей Лень за 22 минуты набрал 7 очков (3 из 5 с игры, 1 из 2 с линии штрафных) и 5 подборов. Украинец стал лучшим в команде по показателю полезности («+13»).

Персональная статистика Леня в сезоне 2020-2021 составляет 6,3 очка и 3,5 подбора.

Вашингтон с показателем 17-28 идет 12-м на Востоке.

Вашингтон – Индиана 132:124 (24:28, 33:30, 38:34, 37:32)

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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