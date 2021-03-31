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Черкасские Мавпы одолели Химик и вышли в полуфинал Кубка Украины
Теперь Мавпы сыграют с Запорожьем
Черкасские Мавпы принимали Химик в третьем четвертьфинале Кубка Украины.
Команды провлы абсолютно две разные стартовые четверти. Мавпы не заметили соперника на стартовом отрезке дистанции, выиграв первую четверть 25:8.
Химик тотально выиграл подбор, собрав 12 отскоков в чужой краске еще в первую половину, в то время как Мавпы до большого перерыва ни подбора в нападении не сделали. Но процент реализации бросков с игры (35%) не позволил южненцам уйти на большой перерыв в роли лидеров.
Очередной рывок Мавпы оформили в третьей четверти, по ходу которого откинули южненцев на максимальные в этой игре 23 очка отставания. Гости пытались вернуться в четвертой четверти и даже сократили отставание до 6 баллов по две с половиной минуты до конца основного времени, но на полноценный камбэк южненцев не хватило.
Черкасские Мавпы победили действующего обладателя трофея и вышли в полуфинал - 89:77. В противостоянии за место в финале черкасцы сыграют против Запорожья.
Кубок Украины. 1/4 финала
Черкассы, ПС Будивельник
Черкасские Мавпы - Химик 89:77 (25: 8, 16:28, 31:17, 16:24)
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