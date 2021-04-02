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Леброн Джеймс не вошел в список претендентов на MVP
В минувшем сезоне приз получил Яннис Адетокунбо
Пресс-служба НБА на официальном сайте лиги опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на получение звания MVP. Список не влияет на итоги голосования по этому вопросу, тем не менее ему уделяется серьёзное внимание.
Рейтинг возглавляет лидер "Денвер Наггетс" Никола Йокич. Второе место у разыгрывающего "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьена Лилларда, который улучшил позицию по сравнению с предыдущей версией рейтинга. Прогресс также и у защитника "Бруклин Нетс" Джеймса Хардена, который с шестого места поднялся на третье. Двукратный MVP, обладатель этого приза в минувшем сезоне Яннис Адетокунбо, защищающий цвета "Милуоки Бакс", опутстился на четвёртую позицию.
Топ-5 замыкает Лука Дончич из "Даллас Маверикс". Отметим, что лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс занимает только шестую позицию.
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