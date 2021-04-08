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Лень набрал 2 очка в победе Вашингтона над Орландо

Баскетбол
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Скромный вклад центрового в успех команды

Лень набрал 2 очка в победе Вашингтона над Орландо

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашингтон отметил возвращение в строй Брэдли Била выездной победой над Орландо и сократил отставание от зоны плей-ин до 3,5 побед.

Алексей Лень за 15 минут набрал всего 2 очка (1 из 4 с игры). Также на счету центрового сборной Украины 4 подбора, а его показатель полезности составил «+6».

Лень в сезоне 2020-2021 в составе Торонто и Вашингтона отыграл 42 матча. Его средняя статистика составляет 6,5 очка и 3,7 подбора.

Орландо – Вашингтон 116:131 (33:34, 27:39, 30:27, 26:31)

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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