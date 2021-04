Звезда Денвера получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона

Канадский разыгрывающий Денвера Джамал Мюррей в концовке матча против Голден Стэйт (107:116) во время прохода порвал крестообразную связку левого колена.

В Денвере официально подтвердили травму Мюррея, сообщив, что основной плеймекер команды выбыл на неопределенный срок. Очевидно, что в этом сезоне Джамал Наггетс уже не поможет.

Jamal Murray has been diagnosed with a torn anterior cruciate ligament of the left knee.



He will be out indefinitely.https://t.co/oXw32TeqJz