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Звезда Денвера получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона
Большой удар для Наггетс
фото - cbssports.com
Канадский разыгрывающий Денвера Джамал Мюррей в концовке матча против Голден Стэйт (107:116) во время прохода порвал крестообразную связку левого колена.
В Денвере официально подтвердили травму Мюррея, сообщив, что основной плеймекер команды выбыл на неопределенный срок. Очевидно, что в этом сезоне Джамал Наггетс уже не поможет.
Jamal Murray has been diagnosed with a torn anterior cruciate ligament of the left knee.— Denver Nuggets (@nuggets) April 13, 2021
He will be out indefinitely.https://t.co/oXw32TeqJz
Мюррей в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирал по 21,2 очка, 4,0 подбора, 4,8 передачи и 1,3 перехвата.
Денвер с показателем 34-20 занимает четвертое место в Западной конференции.
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