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Звезда Денвера получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона

Баскетбол
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Большой удар для Наггетс

Звезда Денвера получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона

фото - cbssports.com

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Канадский разыгрывающий Денвера Джамал Мюррей в концовке матча против Голден Стэйт (107:116) во время прохода порвал крестообразную связку левого колена.

В Денвере официально подтвердили травму Мюррея, сообщив, что основной плеймекер команды выбыл на неопределенный срок. Очевидно, что в этом сезоне Джамал Наггетс уже не поможет.

Мюррей в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирал по 21,2 очка, 4,0 подбора, 4,8 передачи и 1,3 перехвата.

Денвер с показателем 34-20 занимает четвертое место в Западной конференции.

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В статье: НБА Денвер Наггетс Джамал Мюррей
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