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Фенербахче с Ягуповой завоевал бронзу Евролиги

Баскетбол
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Поздравления украинке

Фенербахче с Ягуповой завоевал бронзу Евролиги

фото - fbu.ua

Новина українською

Фенербахче в матче за третье место женской Евролиги со счетом 64:58 обыграл венгерский Шопрон.

Капитан сборной Украины Алина Ягупова провела на площадке почти 27 минут, за которые набрала 11 очков и отдала 4 результативных передачи.

В полуфинале Евролиги Ягупова сыграла результативней (26+4 подбора+8 передач), но Фенербахче украинки проиграл российскому УГМК (84:88).

Ранее UА-Футбол сообщал, что Ягупова стала двукратным MVP женской Евролиги.

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В статье: баскетбольная Евролига Алина Ягупова
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