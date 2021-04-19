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Фенербахче с Ягуповой завоевал бронзу Евролиги
Поздравления украинке
фото - fbu.ua
Фенербахче в матче за третье место женской Евролиги со счетом 64:58 обыграл венгерский Шопрон.
Капитан сборной Украины Алина Ягупова провела на площадке почти 27 минут, за которые набрала 11 очков и отдала 4 результативных передачи.
В полуфинале Евролиги Ягупова сыграла результативней (26+4 подбора+8 передач), но Фенербахче украинки проиграл российскому УГМК (84:88).
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