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НБА: Клипперс обыграли Портленд, Бруклин разобрался с Нью-Орлеаном
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нью-Орлеан – Бруклин 129:134 (29:26, 30:31, 33:36, 37:41)
Нью-Йорк – Шарлотт 109:97 (30:33, 30:33, 31:16, 18:15)
Атланта – Орландо 112:96 (27:24, 38:24, 15:24, 32:24)
Сакраменто – Миннесота 120:134 (43:39, 31:35, 29:25, 17:35)
Портленд – Клипперс 112:113 (31:30, 29:26, 22:30, 30:27)
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