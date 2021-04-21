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НБА: Клипперс обыграли Портленд, Бруклин разобрался с Нью-Орлеаном

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Клипперс обыграли Портленд, Бруклин разобрался с Нью-Орлеаном

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нью-Орлеан – Бруклин 129:134 (29:26, 30:31, 33:36, 37:41)

Нью-Йорк – Шарлотт 109:97 (30:33, 30:33, 31:16, 18:15)

Атланта – Орландо 112:96 (27:24, 38:24, 15:24, 32:24)

Сакраменто – Миннесота 120:134 (43:39, 31:35, 29:25, 17:35)

Портленд – Клипперс 112:113 (31:30, 29:26, 22:30, 30:27)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Бруклин Нетс
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