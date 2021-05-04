Лень набрал 12 очков в победе Вашингтона над Индианой

Вашингтон в домашнем матче набросал 154 очка в корзину Индианы и до трех побед увеличил отрыв от Торонто в борьбе за 10-е место на Востоке, которое дает право сыграть в турнире плей-ин.

Алексей Лень за 17 минут принес Уизардс 12 очков (4 из 4 с игры, 4 из 5 с линии штрафных), собрал 2 подбора и совершил 1 перехват. Украинец завершил матч с третьим лучшим в команде показателем полезности («+17»).

Лень в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 6,9 очка и 3,9 подбора.

Вашингтон – Индиана 154:141 (36:31, 46:35, 40:36, 32:39)