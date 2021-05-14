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Прометей уверенно обыграл Химик
Хозяева доминировали на паркете на протяжении всего матча
Прометей и Химик проводили первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги Париматч.
Команда из Каменского уже в первой половине подтвердила статус фаворита, завладев преимуществом. Подопечные Ронена Гинзбурга демонстрировали уже традиционный для себя агрессивный и быстрый баскетбол в атаке.
Глобально во второй половине рисунок игры не изменился - Прометей продолжал владеть преимуществом и лишь укреплял свое доминирование в этом матче. Хозяева продолжали выигрывать подборы, лучше атаковали из-за дуги, реализовав 41% дальних бросков, и набрали на 20 очков бильще соперника в трехсекундной.
Прометей, володіючи преимуществом большую часть игрового времени, доказал первый матч серии до уверенной победы - 82:69.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Каменское, СК Прометей
Прометей - Химик 82:69 (18:11, 23:17, 23:20, 19:21)
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