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Стало известно, с кем Вашингтон Леня сыграет за путевку в плей-офф НБА
Победа или отпуск
Вашингтон украинского центрового Алексея Леня в первом матче плей-ин проиграл Бостону (100:118), но сохранил шансы на попадание в плей-офф.
Уизардс выйдут в плей-офф с 8-го места на Востоке, если в пятницу на домашней арене обыграют Индиану, которая сегодня разгромила Шарлотт.
Вашингтон трижды обыграл Индиану в регулярном чемпионате, причем Уизардс каждый раз отгружали в корзину Пэйсерс как минимум 132 очка.
Лень в сезонной серии с Индианой в среднем за игру набирал по 9,0 очка и 5,7 подбора.
Победитель матча Вашингтон – Индиана в первом раунде плей-офф встретится с Филадельфией.
Индиана – Шарлотт 144:117 (40:24, 29:21, 39:33, 36:39)
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