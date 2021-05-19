Стало известно, с кем Вашингтон Леня сыграет за путевку в плей-офф НБА

Вашингтон украинского центрового Алексея Леня в первом матче плей-ин проиграл Бостону (100:118), но сохранил шансы на попадание в плей-офф.

Уизардс выйдут в плей-офф с 8-го места на Востоке, если в пятницу на домашней арене обыграют Индиану, которая сегодня разгромила Шарлотт.

Вашингтон трижды обыграл Индиану в регулярном чемпионате, причем Уизардс каждый раз отгружали в корзину Пэйсерс как минимум 132 очка.

Лень в сезонной серии с Индианой в среднем за игру набирал по 9,0 очка и 5,7 подбора.

Победитель матча Вашингтон – Индиана в первом раунде плей-офф встретится с Филадельфией.

Индиана – Шарлотт 144:117 (40:24, 29:21, 39:33, 36:39)