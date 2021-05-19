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Невероятный путбэк-данк Уэстбрука – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты первых матчей плей-ин
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей плей-ин Восточной конференции.
На первом месте расположился звездный разыгрывающий Вашингтона Рассел Уэстбрук и его мощное добивание в матче с Бостоном после промаха украинца Алексея Леня.
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