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Эффектный блок-шот одноклубника Леня – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов матча плей-ин между Вашингтоном и Индианой (142:115).
На первом месте расположился зрелищный блок-шот центрового Уизардс Дэниела Гэффорда на Даге МакДермотте.
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