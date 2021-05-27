Разыгрывающий Мемфиса повторил невероятный рекорд ЛеБрона

Плеймейкер Мемфиса Джа Морант во втором матче серии первого раунда против Юты (129:141) за 43 минуты набрал 47 очков (15 из 26 с игры, 15 из 20 с линии штрафных).

Морант в 21-летнем возрасте стал вторым самым молодым баскетболистом в истории НБА после ЛеБрона Джеймса, которому в матче плей-офф удалось набрать более 45 очков. Джеймс аналогичное достижение оформил в марте 2006 года в составе Кливленда.

47 очков Моранта в матче с Ютой стали новым рекордом результативности игроков Мемфиса в плей-офф.

В серии с Ютой Джа Морант в среднем за игру набирает по 36,5 очка, 4,0 подбора и 5,5 передачи.