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НБА: Вашингтон размочил счет в серии с Филадельфией, Юта в третий раз обыграла Мемфис

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Вашингтон размочил счет в серии с Филадельфией, Юта в третий раз обыграла Мемфис

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашингтон – Филадельфия 122:114 (28:31, 32:30, 32:19, 30:34)

Алексей Лень не попал в стартовую пятерку Вашингтона и провел на площадке всего 1 минуту и 23 секунды. На счету украинца 1 результативная передача.

Счет в серии – 1:3

Мемфис – Юта 113:120 (31:34, 23:25, 33:41, 26:20)

Счет в серии – 1:3

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В статье: НБА Юта Джаз Вашингтон Уизардз
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