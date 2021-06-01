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НБА: Вашингтон размочил счет в серии с Филадельфией, Юта в третий раз обыграла Мемфис
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон – Филадельфия 122:114 (28:31, 32:30, 32:19, 30:34)
Алексей Лень не попал в стартовую пятерку Вашингтона и провел на площадке всего 1 минуту и 23 секунды. На счету украинца 1 результативная передача.
Счет в серии – 1:3
Мемфис – Юта 113:120 (31:34, 23:25, 33:41, 26:20)
Счет в серии – 1:3
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