  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Так ли поступают чемпионы? ЛеБрон в матче с Финиксом ушел в раздевалку в середине четвертой четверти
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Так ли поступают чемпионы? ЛеБрон в матче с Финиксом ушел в раздевалку в середине четвертой четверти

Баскетбол
(1 голосов)

Бросил команду

Так ли поступают чемпионы? ЛеБрон в матче с Финиксом ушел в раздевалку в середине четвертой четверти

Новина українською

Лейкерс в пятом матче серии первого раунда плей-офф с разницей в 30 очков проиграли Финиксу (85:115) и оказались в шаге от вылета.

ЛеБрон Джеймс (24+5 подборов+7 передач) при счете 73:105 в пользу Финикса решил не оставаться на скамейке запасных и ушел в раздевалку. До конца матча оставалось почти 6 минут.

При счете 3:2 в пользу Финикса шестой матч серии между Санз и Лейкерс пройдет в четверг в Лос-Анджелесе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...