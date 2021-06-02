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Так ли поступают чемпионы? ЛеБрон в матче с Финиксом ушел в раздевалку в середине четвертой четверти
Бросил команду
Лейкерс в пятом матче серии первого раунда плей-офф с разницей в 30 очков проиграли Финиксу (85:115) и оказались в шаге от вылета.
ЛеБрон Джеймс (24+5 подборов+7 передач) при счете 73:105 в пользу Финикса решил не оставаться на скамейке запасных и ушел в раздевалку. До конца матча оставалось почти 6 минут.
LeBron leaves the game early against the Suns— Lakers Daily (@LakersDailyCom) June 2, 2021
(H/t @AhnFireDigital)pic.twitter.com/l2uZFzDLLz
При счете 3:2 в пользу Финикса шестой матч серии между Санз и Лейкерс пройдет в четверг в Лос-Анджелесе.
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