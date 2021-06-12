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НБА. Плей-офф. Филадельфия побеждает Атланту, Денвер уступает Финикс

Баскетбол
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Результаты поединков 1/4 финала

НБА. Плей-офф. Филадельфия побеждает Атланту, Денвер уступает Финикс

UA-Футбол
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В ночь с 11 на 12 июня состоялись матчи 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

НБА. Плей-офф. 1/4 финала

"Атланта" - "Филадельфия"

111 - 127 (20-28; 36-33; 19-34; 36-32)

Счет в серии: 2-1

"Денвер" - "Финикс"

102 - 116 (27-37; 28-22; 21-31; 26-26)

Счет в серии: 3-0

Напомним, что ранее украинец Амосов стал чемпионом Bellator.

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В статье: НБА Финикс Санз Атланта Хоукс Денвер Наггетс плей-офф Филадельфия Флайерз
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