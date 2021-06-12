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НБА. Плей-офф. Филадельфия побеждает Атланту, Денвер уступает Финикс
Результаты поединков 1/4 финала
В ночь с 11 на 12 июня состоялись матчи 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
НБА. Плей-офф. 1/4 финала
"Атланта" - "Филадельфия"
111 - 127 (20-28; 36-33; 19-34; 36-32)
Счет в серии: 2-1
"Денвер" - "Финикс"
102 - 116 (27-37; 28-22; 21-31; 26-26)
Счет в серии: 3-0
Напомним, что ранее украинец Амосов
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