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НБА: Бруклин забрал домашний матч и повел в серии с Милуоки
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бруклин благодаря феноменальной игре Кевина Дюранта (49+17 подборов+10 передач) после большого перерыва отыграл 17-очковое отставание в матче с Милуоки и оказался в шаге от выхода в финал Восточной конференции.
Бруклин – Милуоки 114:108 (15:29, 28:30, 38:28, 33:21)
Счет в серии – 3:2
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