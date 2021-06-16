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НБА: Бруклин забрал домашний матч и повел в серии с Милуоки

Баскетбол
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НБА: Бруклин забрал домашний матч и повел в серии с Милуоки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бруклин благодаря феноменальной игре Кевина Дюранта (49+17 подборов+10 передач) после большого перерыва отыграл 17-очковое отставание в матче с Милуоки и оказался в шаге от выхода в финал Восточной конференции.

Бруклин – Милуоки 114:108 (15:29, 28:30, 38:28, 33:21)

Счет в серии – 3:2

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В статье: НБА Кевин Дюрант Бруклин Нетс
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