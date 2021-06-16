Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
49 очков за 48 минут: исторический матч Дюранта против Бруклина. ВИДЕО
Лучший баскетболист мира прямо сейчас?
фото - Associated Press
Форвард Бруклина Кевин Дюрант в пятом матче серии второго раунда против Милуоки (114:108) оформил уникальный трипл-дабл в истории НБА (49+17 подборов+10 передач).
Дюрант ни разу не покинул площадку, отыграв максимально возможные 48 минут, а его команда совершила камбэк с «-17» и повела в серии со счетом 3:2.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Металл Ярославского заменит Металлист 1925 в УПЛ
- Финляндия - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2020 на 16.06.2021
- Шевченко отреагировал на слухи о конфликте между Ярмоленко и Марлосом
- Прометей впервые в истории стал чемпионом Украины по баскетболу
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...