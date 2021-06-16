49 очков за 48 минут: исторический матч Дюранта против Бруклина. ВИДЕО

Форвард Бруклина Кевин Дюрант в пятом матче серии второго раунда против Милуоки (114:108) оформил уникальный трипл-дабл в истории НБА (49+17 подборов+10 передач).

Дюрант ни разу не покинул площадку, отыграв максимально возможные 48 минут, а его команда совершила камбэк с «-17» и повела в серии со счетом 3:2.