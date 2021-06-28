Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дальний трехочковый Янга – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов третьего матча финальной серии Восточной конференции между Атлантой и Милуоки.
Ежедневную подборку возглавил разыгрывающий Хоукс Трэй Янг, который в концовке второй четверти поразил публику трехочковым попаданием, стоя одной ногой на клубном логотипе, который находится в центре площадки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вылет Нидерландов и Португалии, возвращение Яремчука, потеря Ворсклы. Главные новости за 27 июня
- Канчельскис: Украинцы едут играть в Европу. А в России только рассказывают сказки
- Супермарафон ЕВРО-2020: Нидерланды – Чехия, Бельгия – Португалия. АУДИО онлайн трансляция
- Разыгрывающий Атланты стал рекордсменом НБА
- Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...