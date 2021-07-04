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Милуоки победили Аталанту и вышли в финал НБА

Баскетбол
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Результаты ночного поединка

Милуоки победили Аталанту и вышли в финал НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 апреля состоялся шестой полуфинальный матч плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию его результат:

"Атланта" - "Милуоки"

107 - 118 (24-28; 19-19; 29-44; 35-27)

Счет в серии: 2 - 4

Обзор матча:

Для "Милуоки" эта финальная серия станет первой из 1974 года.

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В статье: НБА Атланта Хоукс Милуоки Бакс
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