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Милуоки победили Аталанту и вышли в финал НБА
Результаты ночного поединка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 3 на 4 апреля состоялся шестой полуфинальный матч плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию его результат:
"Атланта" - "Милуоки"ꜛ
107 - 118 (24-28; 19-19; 29-44; 35-27)
Счет в серии: 2 - 4
Обзор матча:
Для "Милуоки" эта финальная серия станет первой из 1974 года.
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