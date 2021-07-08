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БК Одесса подписал опытного украинского центрового

Баскетбол
(1 голосов)

Солидное усиление

БК Одесса подписал опытного украинского центрового

фото - fbu.ua

Новина українською

Андрей Агафонов стал игроком БК Одесса, сообщает официальный сайт клуба. Детали контракта 35-летнего центрового не разглашаются.

Агафонов в прошлом сезоне солидно выглядел в составе Тернополя. В 43 матчах Суперлиги ветеран в среднем за игру набирал по 11,9 очка, 4,8 подбора и 2,3 передачи.

Агафонов спустя 6 лет возвращается в Одессу. В клубе из одноименного города бигмен выступал с 2012 по 2015 года.

Андрей Агафонов стал первым новичком БК Одесса в межсезонье.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Зеленский хочет совместно с Литвой провести в Украине Евробаскет.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Одесса Андрей Агафонов
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