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НБА представила лучшие данки 5-летия в финалах плей-офф. ВИДЕО

Баскетбол
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НБА представила лучшие данки 5-летия в финалах плей-офф. ВИДЕО

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА представил 10 самых ярких данков финальных серий плей-офф с 2016 года.

В этом ролике очень много ЛеБрона Джеймса и Голден Стэйт, а вот Торонто, Финикс и Лейкерс представлены всего по одному разу.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА
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