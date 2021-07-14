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НБА представила лучшие данки 5-летия в финалах плей-офф. ВИДЕО
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Официальный YouTube-канал НБА представил 10 самых ярких данков финальных серий плей-офф с 2016 года.
В этом ролике очень много ЛеБрона Джеймса и Голден Стэйт, а вот Торонто, Финикс и Лейкерс представлены всего по одному разу.
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