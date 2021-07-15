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Букер стал самым результативным дебютантом в истории плей-офф НБА

Баскетбол
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Так входят в историю

Букер стал самым результативным дебютантом в истории плей-офф НБА

фото - azcentral.com

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Защитник Финикса Девин Букер набрал 42 очка в четвертом матче финальной серии плей-офф против Милуоки (103:109) и побил рекорд Рика Бэрри по количеству очков в дебютном пост-сезоне в карьере.

Букер в 19 матчах набрал 542 очка. У предыдущего рекордсмена было 521 очко.

Также главный скорер Финикса сравнялся с Уилтом Чемберленом по количеству 40-очковым перформансов в дебютном плей-офф (по 3 матча). Впереди этого дуэта только Рик Бэрри (5).

Девин Букер в плей-офф в среднем за игру набирает по 26,3 очка, 6,1 подбора и 4,7 передачи.

В финале плей-офф между Милуоки и Финиксом счет равный – 2:2.

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В статье: НБА Финикс Санз Девин Букер
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