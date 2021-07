Букер стал самым результативным дебютантом в истории плей-офф НБА

Защитник Финикса Девин Букер набрал 42 очка в четвертом матче финальной серии плей-офф против Милуоки (103:109) и побил рекорд Рика Бэрри по количеству очков в дебютном пост-сезоне в карьере.

Букер в 19 матчах набрал 542 очка. У предыдущего рекордсмена было 521 очко.

Также главный скорер Финикса сравнялся с Уилтом Чемберленом по количеству 40-очковым перформансов в дебютном плей-офф (по 3 матча). Впереди этого дуэта только Рик Бэрри (5).

