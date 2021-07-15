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Букер стал самым результативным дебютантом в истории плей-офф НБА
Так входят в историю
фото - azcentral.com
Защитник Финикса Девин Букер набрал 42 очка в четвертом матче финальной серии плей-офф против Милуоки (103:109) и побил рекорд Рика Бэрри по количеству очков в дебютном пост-сезоне в карьере.
Букер в 19 матчах набрал 542 очка. У предыдущего рекордсмена было 521 очко.
Также главный скорер Финикса сравнялся с Уилтом Чемберленом по количеству 40-очковым перформансов в дебютном плей-офф (по 3 матча). Впереди этого дуэта только Рик Бэрри (5).
Devin Booker (42 PTS tonight) is the 3rd player in NBA history to score 40+ points 3 times in their first postseason, joining Rick Barry (5 times in 1967) and Wilt Chamberlain (3 times in 1960). pic.twitter.com/BdCbFm4zxA— NBA History (@NBAHistory) July 15, 2021
Девин Букер в плей-офф в среднем за игру набирает по 26,3 очка, 6,1 подбора и 4,7 передачи.
В финале плей-офф между Милуоки и Финиксом счет равный – 2:2.
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