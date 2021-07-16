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Одесса подписала американского плеймейкера
Легионер для клуба Суперлиги
фото - fbu.ua
В сезоне 2021-2022 позицию разыгрывающего в БК Одесса будет закрывать 26-летний американец Эван Синглтари, сообщает официальный сайт клуба.
Синглтари в прошлом сезоне выступал в Рейкьявике. В матчах чемпионата Исландии новичок одесситов в среднем за игру набирал по 17,0 очка, 5,2 передачи и 3,0 подбора.
Эван Синглтари стал третьим новичком Одессы в межсезонье после Кирилла Марченко и Андрея Агафонова.
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