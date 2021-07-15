Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
БК Одесса подписал ключевого игрока Химика
Громкий внутренний переход в Суперлиге
фото - fbu.ua
Кандидат в сборную Украины Кирилл Марченко покинул Химик и стал игроком Одессы. Детали контракта 23-летнего атакующего защитника не разглашаются.
Марченко в прошлом сезоне провел в Суперлиге 38 матчей. В среднем за игру украинец набирал по 6,7 очка, 1,4 подбора и 1,2 передачи.
Кирилл Марченко впервые в карьере сменил клуб.
Ранее UA-Футбол
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Все спарринги клубов УПЛ: Динамо и Десна одержали вторые победы в межсезонье
- Коби Брайант – феномен. У него были сразу две легендарных карьеры
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...