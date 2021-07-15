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БК Одесса подписал ключевого игрока Химика

Баскетбол
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Громкий внутренний переход в Суперлиге

БК Одесса подписал ключевого игрока Химика

фото - fbu.ua

Новина українською

Кандидат в сборную Украины Кирилл Марченко покинул Химик и стал игроком Одессы. Детали контракта 23-летнего атакующего защитника не разглашаются.

Марченко в прошлом сезоне провел в Суперлиге 38 матчей. В среднем за игру украинец набирал по 6,7 очка, 1,4 подбора и 1,2 передачи.

Кирилл Марченко впервые в карьере сменил клуб.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Одесса подписал опытного украинского центрового.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Химик (Южный) БК Одесса
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