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Сакраменто объявили о подписании Леня
Украинец в старом новом клубе
Украинский центровой Алексей Лень подписал контракт с баскетбольным клубом "Сакраменто".
"Приятно приветствовать Алекса снова в "Кингз". Он придаст жесткости, конкурентоспособности и опыта, сохраняя при этом нашу глубину в передней линии", - сказал генеральный менеджер "Сакраменто" Монте Макнейр.
Отметим, что детали сделки пока не разглашаются, но по информации инсайдеров контракт рассчитан на 2 года.
Напомним, что в прошлом сезоне Лень играл в составе "Вашингтона", за который провел 57 матчей, набирая в среднем 7,1 очков за игру.
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