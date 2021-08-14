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Сакраменто объявили о подписании Леня

Баскетбол
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Украинец в старом новом клубе

Сакраменто объявили о подписании Леня

UA-Футбол
Новина українською

Украинский центровой Алексей Лень подписал контракт с баскетбольным клубом "Сакраменто".

"Приятно приветствовать Алекса снова в "Кингз". Он придаст жесткости, конкурентоспособности и опыта, сохраняя при этом нашу глубину в передней линии", - сказал генеральный менеджер "Сакраменто" Монте Макнейр.

Отметим, что детали сделки пока не разглашаются, но по информации инсайдеров контракт рассчитан на 2 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Лень играл в составе "Вашингтона", за который провел 57 матчей, набирая в среднем 7,1 очков за игру.

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В статье: Алексей Лень Сакраменто Кингз
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