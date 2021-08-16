БК Химик подписал американского защитника

Делано Спенсер в Instagram объявил о переходе в Химик из Южного. Клуб на официальном уровне о приходе новичка еще не сообщал.

Спенсер прошлый сезон провел в Словакии. В составе Спишска-Нова-Вес американец в среднем за игру набирал по 14,9 очка, 3,8 подбора и 2,4 передачи.

Ранее к БК Химик присоединился 34-летний центровой Станислав Завадский. Также клуб подписал защитника из США Си Джея Беркса.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!