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БК Химик подписал американского защитника

Баскетбол
(1 голосов)

Клуб Суперлиги усиливается

БК Химик подписал американского защитника

фото - sportando.basketball

Новина українською

Делано Спенсер в Instagram объявил о переходе в Химик из Южного. Клуб на официальном уровне о приходе новичка еще не сообщал.

Спенсер прошлый сезон провел в Словакии. В составе Спишска-Нова-Вес американец в среднем за игру набирал по 14,9 очка, 3,8 подбора и 2,4 передачи.

Ранее к БК Химик присоединился 34-летний центровой Станислав Завадский. Также клуб подписал защитника из США Си Джея Беркса.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Химик (Южный)
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