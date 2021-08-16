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БК Химик подписал американского защитника
Клуб Суперлиги усиливается
фото - sportando.basketball
Делано Спенсер в Instagram объявил о переходе в Химик из Южного. Клуб на официальном уровне о приходе новичка еще не сообщал.
Спенсер прошлый сезон провел в Словакии. В составе Спишска-Нова-Вес американец в среднем за игру набирал по 14,9 очка, 3,8 подбора и 2,4 передачи.
Ранее к БК Химик присоединился 34-летний центровой Станислав Завадский. Также клуб подписал защитника из США Си Джея Беркса.
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