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Шакил О'Нил: Горжусь тем, что стал последним, кто обыграл Майкла Джордана в плей-офф

Баскетбол
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Хотя Майкл уже был не тем

Шакил О'Нил: Горжусь тем, что стал последним, кто обыграл Майкла Джордана в плей-офф

Фото: instagram.com/shaq

Новина українською

Легендарный игрок НБА, член Зала славы Шакил О’Нил высказался по поводу Майкла Джордана.

"Очень горжусь тем, что стал последним, кто обыграл Майкла Джордана в плей-офф. Знаю, что все скажут, что это было после его возвращения с бейсбола, но это совершенно не имеет значения. Да, конечно, это не совсем тот Майкл, но даже тогда он был очень неплох.

Я искренне считаю, что мы обязаны были выиграть титул в том году. Проблема была в том, что в Орландо мы были слишком молоды и большую часть времени тратили не на те вещи. Например, с Пенни Хардуэем мы боролись за лидерство в раздевалке, это глупо", — приводит слова Шакила Parlon Basket.

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В статье: Майкл Джордан Шакил О'Нил
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