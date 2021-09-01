  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лейкерс объявили о возвращении Рондо
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейкерс объявили о возвращении Рондо

Баскетбол
(1 голосов)

Опытный плеймейкер присоединился к ЛеБрону

Лейкерс объявили о возвращении Рондо

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лейкерс на официальном уровне подтвердили договоренность с двукратным чемпионом НБА Рэджоном Рондом. Согласно информации инсайдеров, Рондо подписал с Лейкерс годичный контракт на 2,6 миллиона долларов.

Рондо стал седьмым баскетболистом Лейкерс с опытом выступлений на Матче всех звезд после ЛеБрона Джеймса, Рассела Уэстбрука, Кармело Энтони, Дуайта Ховарда, Марка Газоля и Энтони Дэвиса.

На счету 35-летнего Рондо 918 матчей в НБА. В среднем за игру разыгрывающий из Кентукки набирает по 10,0 очка, 4,6 подбора и 8,1 передачи.

С Лейкерс Рэджон Рондо стал чемпионом НБА в 2020 году, после чего поиграл в Клипперс и Атланте.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Рэжон Рондо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...