Лейкерс объявили о возвращении Рондо

Лейкерс на официальном уровне подтвердили договоренность с двукратным чемпионом НБА Рэджоном Рондом. Согласно информации инсайдеров, Рондо подписал с Лейкерс годичный контракт на 2,6 миллиона долларов.

Рондо стал седьмым баскетболистом Лейкерс с опытом выступлений на Матче всех звезд после ЛеБрона Джеймса, Рассела Уэстбрука, Кармело Энтони, Дуайта Ховарда, Марка Газоля и Энтони Дэвиса.

На счету 35-летнего Рондо 918 матчей в НБА. В среднем за игру разыгрывающий из Кентукки набирает по 10,0 очка, 4,6 подбора и 8,1 передачи.

С Лейкерс Рэджон Рондо стал чемпионом НБА в 2020 году, после чего поиграл в Клипперс и Атланте.

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