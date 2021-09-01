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Сборная Украины получила календарь матче отбора на ЧМ-2023

Баскетбол
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Стартуем в ноябре

Сборная Украины получила календарь матче отбора на ЧМ-2023

Новина українською

Накануне мужская сборная Украины по баскетболу узнала соперников по первому раунду квалификации на чемпионат мира 2023 года. Команда Айнарса Багатскиса сыграет с Испанией, Грузией и Северной Македонией.

Теперь же ФИБА опубликовала календарь матчей отборочного цикла в группе G:

26 ноября 2021

Грузия - УКРАИНА

Северная Македония - Испания

29 ноября 2021

Испания - Грузия

УКРАИНА - Северная Македония

24 февраля 2022

Испания - УКРАИНА

Грузия - Северная Македония

27 февраля 2022

УКРАИНА - Испания

Северная Македония - Грузия

1 июля 2022

Испания - Северная Македония

УКРАИНА - Грузия

4 июля 2022

Грузия - Испания

Северная Македония - УКРАИНА

Для выхода в следующий раунд отбора на ЧМ-2023 сборной Украины нужно занять как минимум третье место.

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В статье: сборная Украины по баскетболу ЧМ-2023
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Источник:
Basket.com.ua

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