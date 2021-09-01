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Сборная Украины получила календарь матче отбора на ЧМ-2023
Стартуем в ноябре
Накануне мужская сборная Украины по баскетболу узнала соперников по первому раунду квалификации на чемпионат мира 2023 года. Команда Айнарса Багатскиса сыграет с Испанией, Грузией и Северной Македонией.
Теперь же ФИБА опубликовала календарь матчей отборочного цикла в группе G:
26 ноября 2021
Грузия - УКРАИНА
Северная Македония - Испания
29 ноября 2021
Испания - Грузия
УКРАИНА - Северная Македония
24 февраля 2022
Испания - УКРАИНА
Грузия - Северная Македония
27 февраля 2022
УКРАИНА - Испания
Северная Македония - Грузия
1 июля 2022
Испания - Северная Македония
УКРАИНА - Грузия
4 июля 2022
Грузия - Испания
Северная Македония - УКРАИНА
Для выхода в следующий раунд отбора на ЧМ-2023 сборной Украины нужно занять как минимум третье место.
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