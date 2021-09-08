Кевин Лав будет получать в Кливленде 6-12 минут за матч

Тяжёлый форвард "Кливленд Кавальерс" Кевин Лав будет получать в среднем 6-12 минут игрового времени. Такое мнение выразил известный журналист Крис Федор.

"Ожидается, что Джарретт Аллен, Эван Мобли и Лаури Маркканен будут играть по 26–30 минут. Это будет зависеть от обстоятельств. Таким образом, в лучшем случае для Кевина Лава остаётся 18 минут. В не самом перспективном для него раскладе он может рассчитывать на 6–12 за матч. Будет ли он доволен таким игровым временем?" — приводит слова Криса Cleveland Plain Dealer.

Ранее двукратный чемпион НБА Джеймс Поузи посоветовал лидерам лиги обратить внимание на Кевина Лава. Кроме того, Поузи посоветовал фаворитам грядущего сезона подписать 33-летнего игрока.