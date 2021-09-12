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Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3×3 проиграли в 1/4 финала Евробаскета 2021
К сожалению, наши проиграли
FIBA
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 проиграла в четвертьфинале Евробаскета-2021 в Париже. Украинки потерпели поражение от Испании с разгромным счетом и прекратили борьбу на турнире.
Испания - Украина - 22:10
Украина: Цюбик 2, Рулевая 3, Ольховик, Уро-Ниле 5.
Мужская сборная Украины также уступила в 1/4 финала. Ребята потерпели поражение от Литвы (9:21).
Украина: Игорь Чумаков (4), Никита Руслов (2), Денис Носков (2), Евгений Балабан (1), тренер - Олег Юшкин.
Напомним, что ранее DAZN
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