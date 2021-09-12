  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3×3 проиграли в 1/4 финала Евробаскета 2021
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3×3 проиграли в 1/4 финала Евробаскета 2021

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

К сожалению, наши проиграли

Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3×3 проиграли в 1/4 финала Евробаскета 2021

FIBA

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 проиграла в четвертьфинале Евробаскета-2021 в Париже. Украинки потерпели поражение от Испании с разгромным счетом и прекратили борьбу на турнире.

Испания - Украина - 22:10

Украина: Цюбик 2, Рулевая 3, Ольховик, Уро-Ниле 5.

Мужская сборная Украины также уступила в 1/4 финала. Ребята потерпели поражение от Литвы (9:21).

Украина: Игорь Чумаков (4), Никита Руслов (2), Денис Носков (2), Евгений Балабан (1), тренер - Олег Юшкин.

Напомним, что ранее DAZN опубликовали промо боя Усик - Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Европы по баскетболу 3х3
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...