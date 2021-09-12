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Усик - Джошуа: Захватывающее промо боя от платформы DAZN
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Фото: instagram.com
Американская медиа платформа DAZN опубликовала официальное промо боя между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене стадиона Тоттенхэм.
Отметим, что ранее Усик
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