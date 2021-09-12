Усик - Джошуа: Захватывающее промо боя от платформы DAZN

Американская медиа платформа DAZN опубликовала официальное промо боя между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене стадиона Тоттенхэм.