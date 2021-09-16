Прометей уверенно вышел в финал квалификации Лиги чемпионов

Прометей вышел в финал квалификации Лиги чемпионов, уверенно переиграв в полуфинале чешскую Опаву.

Уже после нескольких стартовых атак слобожане вышли вперед в счете и не отпускали преимущество до последней секунды встречи.

Под конец стартовой 10-минутки преимущество Прометея было уже неоспоримым.

Во второй половине доминирование Прометея продолжилось. Особенно заметным оно было в реализации, положительно сказывалось на счету.

Поэтому с началом заключительной части поединка чехи, похоже, смирились с негативным для себя итогом.

Соперник Прометея по финалу квалификации определится в матче Ле Ман - Парма. А решающий поединок за выход в группу Лиги чемпионов состоится 18 сентября.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Квалификация. 1/2 финала

Опава (Чехия) - Прометей (Украина) - 78:100 (13:33, 29:24, 20:24, 16:19)