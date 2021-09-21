Президент ФБУ рассказал, в каких городах Украины может пройти Евробаскет

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал претензии Украины на проведение Евробаскета-2025.

"Мы обязаны построить 2 зала – на 15 и 10 тысяч. Предлагали 2 города – Киев 15-тысячник, это обязательно, как вариант для 10-тысячника – Львов.

Еще есть Днепр, Одесса и Харьков. Решение будет принимать президент Украины, а также президент ФИБА. 30 сентября ожидается приезд президента ФИБА для встречи с Зеленским", - сказал Бродский.

Помимо Украины на проведение Евробаскета претендуют Кипр, Финляндия, Латвия, Венгрия и Россия.

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