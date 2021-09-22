Прометей в напряженном матче обыграл Будивельник и стал обладателем Суперкубка Украины

Прометей получил первый трофей нового баскетбольного сезона победив Будивельник.

Поэтому уже с первых атак Прометей пытался максимально оторваться вперед. Стартовой 10-минутку слобожане забили киевлянам 27 очков. А по итогам первой половины их преимущество составляло всего четыре очка.

После перерыва слобожане продолжили оказывать мощное давление на номинальных хозяев.

Однако киевляне смогли вернуть интригу - за две минуты до конца основного игрового времени отставание сократилось до пяти очков. Дальнее попадание и следующий результативный прорыв от Сидорова предоставили Прометей дополнительных эмоций на заключительные атаки.

СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ. 22 сентября

Прометей (Слобожанское) - Будивельник (Киев) - 104: 99 (27:21, 24:26, 29:30, 24:32)