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Прометей в напряженном матче обыграл Будивельник и стал обладателем Суперкубка Украины

Баскетбол
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Хотя в заключительном отрезке матча команда из Слобожанского могла уступить

Прометей в напряженном матче обыграл Будивельник и стал обладателем Суперкубка Украины

фото - БК Прометей

Новина українською

Прометей получил первый трофей нового баскетбольного сезона победив Будивельник.

Поэтому уже с первых атак Прометей пытался максимально оторваться вперед. Стартовой 10-минутку слобожане забили киевлянам 27 очков. А по итогам первой половины их преимущество составляло всего четыре очка.

После перерыва слобожане продолжили оказывать мощное давление на номинальных хозяев.

Однако киевляне смогли вернуть интригу - за две минуты до конца основного игрового времени отставание сократилось до пяти очков. Дальнее попадание и следующий результативный прорыв от Сидорова предоставили Прометей дополнительных эмоций на заключительные атаки.

СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ. 22 сентября
Прометей (Слобожанское) - Будивельник (Киев) - 104: 99 (27:21, 24:26, 29:30, 24:32)

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В статье: БК Будивельник (Киев) БК Прометей (Камянское)
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