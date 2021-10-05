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Сможете повторить? Звезда НБА забросил мяч в кольцо одной рукой с середины площадки
Такое залетает раз в год
Именитый центровой Лейкерс Дуайт Ховард перед предсезонным матчем против Бруклина (97:123) впечатлил публику цирковым трехочковым в стиле Карима Абдул-Джаббара:
Ховард провел очень странный матч – за 13 минут чемпион НБА-2020 набрал 11 очков, собрал 6 подборов и совершил 6 фолов, за которые досрочно был удален с площадки.
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