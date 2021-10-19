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Forbes назвал самый дорогой и самый дешевый клубы НБА
В список лучших попали сразу 5 клубов
"Нью-Йорк Никс" занял первое место в ежегодном списке самых дорогих клубов Национальной баскетбольной ассоциации по версии журнала Forbes. Стоимость клуба оценивается в $ 5,8 млрд.
В пятёрку самых дорогих клубов НБА вошли: "Голден Стэйт Уорриорз" ($ 5,6 млрд), "Лос-Анджелес Лейкерс" ($ 5,5 млрд), "Чикаго Буллз" ($ 3,65 млрд) и "Бостон Селтикс" ($ 3,55 млрд). Примечательно, что это первый случай в истории лиги, когда стоимость сразу трёх команд превышает $ 5 млрд.
Последними в списке Forbes числятся "Нью-Орлеан Пеликанс" ($ 1,53 млрд) и "Мемфис Гриззлиз" ($ 1,5 млрд).
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