Forbes назвал самый дорогой и самый дешевый клубы НБА

"Нью-Йорк Никс" занял первое место в ежегодном списке самых дорогих клубов Национальной баскетбольной ассоциации по версии журнала Forbes. Стоимость клуба оценивается в $ 5,8 млрд.

В пятёрку самых дорогих клубов НБА вошли: "Голден Стэйт Уорриорз" ($ 5,6 млрд), "Лос-Анджелес Лейкерс" ($ 5,5 млрд), "Чикаго Буллз" ($ 3,65 млрд) и "Бостон Селтикс" ($ 3,55 млрд). Примечательно, что это первый случай в истории лиги, когда стоимость сразу трёх команд превышает $ 5 млрд.

Последними в списке Forbes числятся "Нью-Орлеан Пеликанс" ($ 1,53 млрд) и "Мемфис Гриззлиз" ($ 1,5 млрд).