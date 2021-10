Лейкерс впервые за 230 матчей проиграли игру, в которой имели 25-очковое преимущество

Лейкерс в матче регулярного чемпионата на выезде неожиданно проиграли Оклахоме (115:123). Во второй половине матча преимущество команды Фрэнка Фогеля достигало 26 баллов.

За последние 25 лет Лейкерс выиграли 230 из 230 матчей, в которых имели как минимум 25-очковый отрыв. Сегодня эта серия прервалась.

