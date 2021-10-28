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Лейкерс впервые за 230 матчей проиграли игру, в которой имели 25-очковое преимущество
Без ЛеБрона Джеймса
фото - USA TODAY Sports
Лейкерс в матче регулярного чемпионата на выезде неожиданно проиграли Оклахоме (115:123). Во второй половине матча преимущество команды Фрэнка Фогеля достигало 26 баллов.
За последние 25 лет Лейкерс выиграли 230 из 230 матчей, в которых имели как минимум 25-очковый отрыв. Сегодня эта серия прервалась.
The Lakers entered play with a 230-0 record (including playoffs) when leading by at least 25 points in a game over the last 25 seasons.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 28, 2021
They led by 26 tonight, their largest blown lead over that span. pic.twitter.com/2fd5GdH5Dd
У Лейкерс самым результативным стал Энтони Дэвис (30+8 подборов), а Рассел Уэстбрук оформил первый трипл-дабл после переезда в Лос-Анджелес (20+14 подборов+13 передач), но совершил 10 потерь и реализовал только 8 из 20 бросков с игры.
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