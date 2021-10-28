Черкасские Мавпы подпишут американца с опытом выступлений в Суперлиге

БК Черкасские Мавпы договорился о сотрудничестве с 32-летним американским разыгрывающим Генри Дугатом.

Дугат ранее с 2016 по 2021 года поиграл в Будивельнике и Днепре. Американец в каждом клубе по разу выигрывал Суперлигу.

В 2021 году Дугата дисквалифицировали из-за употребления марихуаны. Его отстранение завершилось 18 июня.

Черкасские Мавпы занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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