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Черкасские Мавпы подпишут американца с опытом выступлений в Суперлиге
Усиление для украинского клуба
фото - golos.ua
БК Черкасские Мавпы договорился о сотрудничестве с 32-летним американским разыгрывающим Генри Дугатом.
Дугат ранее с 2016 по 2021 года поиграл в Будивельнике и Днепре. Американец в каждом клубе по разу выигрывал Суперлигу.
В 2021 году Дугата дисквалифицировали из-за употребления марихуаны. Его отстранение завершилось 18 июня.
Черкасские Мавпы занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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