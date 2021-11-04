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НБА. Бруклин обыграл Атланту, успехи Голден Стэйта и Мемфиса

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Бруклин обыграл Атланту, успехи Голден Стэйта и Мемфиса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кливленд – Портленд 107:104 (23:26, 37:27, 27:24, 20:27)

Индиана – Нью-Йорк 111:98 (36:22, 23:28, 21:25, 31:23)

Орландо – Бостон 79:92 (28:26, 18:18, 10:31, 23:17)

Филадельфия – Чикаго 103:98 (29:19, 29:25, 26:28, 19:26)

Бруклин – Атланта 117:108 (35:28, 26:31, 34:20, 22:29)

Мемфис – Денвер 108:106 (37:19, 19:36, 22:28, 30:23)

Миннесота – Клипперс 115:126 (23:27, 31:31, 34:45, 27:23)

Сан-Антонио – Даллас 108:109 (28:28, 30:31, 25:22, 25:28)

Голден Стэйт – Шарлотт 114:92 (21:26, 32:26, 27:15, 34:25)

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В статье: НБА Атланта Хоукс Бруклин Нетс
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