Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Бруклин обыграл Атланту, успехи Голден Стэйта и Мемфиса
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кливленд – Портленд 107:104 (23:26, 37:27, 27:24, 20:27)
Индиана – Нью-Йорк 111:98 (36:22, 23:28, 21:25, 31:23)
Орландо – Бостон 79:92 (28:26, 18:18, 10:31, 23:17)
Филадельфия – Чикаго 103:98 (29:19, 29:25, 26:28, 19:26)
Бруклин – Атланта 117:108 (35:28, 26:31, 34:20, 22:29)
Мемфис – Денвер 108:106 (37:19, 19:36, 22:28, 30:23)
Миннесота – Клипперс 115:126 (23:27, 31:31, 34:45, 27:23)
Сан-Антонио – Даллас 108:109 (28:28, 30:31, 25:22, 25:28)
Голден Стэйт – Шарлотт 114:92 (21:26, 32:26, 27:15, 34:25)
Популярное сейчас
- Анчелотти: Шахтер – особая команда, не такая, как все
- Назван лучший игрок Шахтера в матче с Реалом
- ЛЧ. Интер уверенно обыграл Шериф в Молдове
- Та самая ночь, когда Брайант улетел в космос и выбил 81 очко против Торонто
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО