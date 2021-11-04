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Владелец одного из клубов НБА обвиняется в расизме
Он неоднократно высказывался на подобные темы
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Владельца клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санз" Роберта Сарвера обвиняют в расизме. Соответствующий материал опубликовал журналист ESPN Бакстер Холмс.
В материале собраны десятки негативных эпизодов, которые позволял себе Сарвер с момента покупки клуба в 2004 году. Журналист побеседовал с 70 бывшими и нынешними сотрудниками клуба, которые описали гнетущую обстановку внутри "Финикса".
Как рассказывают свидетели, Сарвер неоднократно использовал в офисе расистские выражения, помимо этого, он демонстрировал признаки женоненавистнического поведения. Также, по словам сотрудников, владелец клуба создавал негативную среду, в которой они чувствовали себя его собственностью.
Адвокат Сарвера полностью отрицает все обвинения в адрес своего клиента.
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