Владелец одного из клубов НБА обвиняется в расизме

Владельца клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санз" Роберта Сарвера обвиняют в расизме. Соответствующий материал опубликовал журналист ESPN Бакстер Холмс.

В материале собраны десятки негативных эпизодов, которые позволял себе Сарвер с момента покупки клуба в 2004 году. Журналист побеседовал с 70 бывшими и нынешними сотрудниками клуба, которые описали гнетущую обстановку внутри "Финикса".

Как рассказывают свидетели, Сарвер неоднократно использовал в офисе расистские выражения, помимо этого, он демонстрировал признаки женоненавистнического поведения. Также, по словам сотрудников, владелец клуба создавал негативную среду, в которой они чувствовали себя его собственностью.

Адвокат Сарвера полностью отрицает все обвинения в адрес своего клиента.