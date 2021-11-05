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Невероятный победный трехочковый лидера Оклахомы в матче с Лейкерс – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте расположился Шэй Гилджес-Александер – защитник Оклахомы в концовке матча с Лейкерс забил победный трехочковый от логотипа в центре площадки.
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