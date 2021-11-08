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Михайлюк набрал 5 очков в матче с Бруклином
Не лучший день для украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Торонто провалил третью четверть домашнего матча с Бруклином и потерпел второе поражение подряд.
Святослав Михайлюк со скамейки запасных отыграл 21 минуту – за это время воспитанник Черкасских Мавп набрал 5 очков (2 из 7 с игры, 1 из 4 трехочковых), а его показатель полезности составил «-5».
Михайлюк в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по 8,2 очка, 3,2 подбора и 1,2 передачи.
Торонто с показателем 6-5 занимает восьмое место в Восточной конференции.
Торонто – Бруклин 103:116 (26:29, 34:24, 17:35, 26:28)
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