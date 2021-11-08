Михайлюк набрал 5 очков в матче с Бруклином

Торонто провалил третью четверть домашнего матча с Бруклином и потерпел второе поражение подряд.

Святослав Михайлюк со скамейки запасных отыграл 21 минуту – за это время воспитанник Черкасских Мавп набрал 5 очков (2 из 7 с игры, 1 из 4 трехочковых), а его показатель полезности составил «-5».

Михайлюк в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по 8,2 очка, 3,2 подбора и 1,2 передачи.

Торонто с показателем 6-5 занимает восьмое место в Восточной конференции.

Торонто – Бруклин 103:116 (26:29, 34:24, 17:35, 26:28)